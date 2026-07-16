Otto anni fa, il ponte Morandi è crollato, provocando la morte di 43 persone. I video mostrano il momento in cui uno dei tiranti si spezza, causando il collasso della pila 9. In pochi secondi, si vede la carreggiata autostradale di circa 200 metri crollare, mentre si sentono urla. Il ponte, alto oltre 50 metri e aperto al traffico da quasi 51 anni, si sgretola improvvisamente.

La caduta degli stralli e poi il collasso di 200 metri di carreggiata autostradale: avvenne in pochi secondi la tragedia del ponte Morandi, alto oltre 50 metri e inaugurato quasi 51 anni prima. Da sotto, lontane dalla tragedia, le urla dei testimoni: "È venuto giù" I tiranti spezzati, poi il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ponte Morandi, i VIDEO del crollo che 8 anni fa uccise 43 persone: il tirante spezzato, il collasso della pila 9, le urla

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PONTE MORANDI: il vero motivo del crollo (ricostruzione 3D)

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