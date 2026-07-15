Prima della sentenza di primo grado sulla tragedia del Ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade ha dichiarato che chiedere scusa rappresenta un'esigenza morale. Attualmente, si attende il verdetto che riguarda il crollo avvenuto nel 2018, con le parti coinvolte che esprimono il desiderio di conoscere la verità sui fatti accaduti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato prima della sentenza.

«In queste ore siamo in attesa della sentenza di primo grado sulla tragedia del Ponte Morandi, con lo stesso desiderio di verità che sentono i familiari delle vittime, i cittadini genovesi e tutti gli italiani. Tutti noi ricordiamo, come fosse oggi, quella mattina del 14 agosto 2018. Io ero uno dei milioni di cittadini che si trovava attonito davanti agli schermi della televisione, dove scorrevano le drammatiche immagini di quella tragedia che si stava consumando a Genova. In quegli istanti il pensiero di tutti correva alle vittime innocenti, alle loro famiglie irreparabilmente distrutte, ai feriti assistiti da eroici soccorritori». Così Arrigo Giana, amministratore delegato del gruppo Autostrade per l’Italia, in una lettera aperta in vista della sentenza sulla tragedia del Ponte Morandi attesa domani. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - La tragedia del ponte Morandi di Genova: l'ad di Autostrade prima della sentenza: chiedere scusa è un nostra esigenza morale

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Il Crollo del Ponte Morandi Cause, Vittime e Lezioni Apprese – Cronaca Nera Italiana

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Autostrade chiede scusa per il crollo del Ponte Morandi. Dopo 8 anni reddit

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