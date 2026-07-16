Il tribunale ha condannato a 12 anni di carcere l’ex amministratore delegato di una società autostradale per il crollo di un ponte avvenuto nel 2018, che ha provocato 43 vittime. La sentenza di primo grado riguarda anche altri imputati, alcuni dei quali sono stati assolti. La tragedia si verificò il 14 agosto 2018, causando il crollo di una struttura che collegava due quartieri della città.

Sono arrivate le sentenze di primo grado per crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Giovanni Castellucci, all’epoca amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, è stato condannato a 12 anni di carcere. Era il principale imputato nel processo: la Procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Il ponte Morandi dopo il crollo (Imagoeconomica). Le condanne per gli altri imputati. Il tribunale di Genova ha inoltre condannato altri ex vertici di Autostrade per l’Italia, così come di Spea Engineering: le due società che avrebbero dovuto tenere sotto controllo lo stato di usura del ponte Morandi e commissionare interventi di manutenzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Ponte Morandi: 12 anni per Castellucci, ex ceo di Autostrade per l’Italia

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Sentenza Ponte Morandi. I familiari delle vittime: Scuse fuori tempo - 1Mattina News 16/07/2026

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#Genova #PonteMorandi. È stato condannato a 12 anni di carcere l’ex AD di Autostrade Castellucci per crollo colposo e omicidio stradale. 5 anni all’ex direttore della vigilanza del Mit Coletta. Legale Castellucci Sentenza sbagliata, il processo non finisce q x.com

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