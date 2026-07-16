Ponte Morandi 12 anni di carcere all’ex ad di Autostrade Castellucci

L'ex amministratore delegato di Autostrade è stato condannato a 12 anni di reclusione in primo grado per il crollo del Ponte Morandi nel 2018, che causò 43 vittime. La sentenza è arrivata a quasi otto anni dall'incidente. La condanna riguarda le accuse di responsabilità legate alla gestione e manutenzione del ponte. La decisione è stata emessa da un tribunale dopo il processo iniziato nel 2020.

Ponte Morandi, l’ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anni. La sentenza di primo grado arriva a quasi otto anni dal crollo del 2018, che uccise 43 persone. Per l’ex manager la Procura aveva chiesto 18 anni e sei mesi. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ponte Morandi, 12 anni di carcere allex ad di Autostrade Castellucci

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