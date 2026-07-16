Il Polo Tecnologico di Navacchio e la Fondazione Pecci hanno firmato un accordo per collaborare su progetti che uniscono innovazione tecnologica e arte contemporanea. L'intesa prevede iniziative congiunte tra i due enti, senza dettagli su programmi specifici. La collaborazione mira a integrare tecnologia e cultura, senza indicazioni su tempi o modalità precise. Nessuna informazione è stata fornita su finanziamenti o obiettivi concreti.

Navacchio, 16 luglio 2026 - Il Polo Tecnologico di Navacchio e la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana – Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo sviluppo di iniziative congiunte tra innovazione tecnologica e cultura contemporanea. L'intesa nasce dalla volontà condivisa di mettere in dialogo due ecosistemi solo apparentemente distanti: da un lato il Polo Tecnologico, principale hub toscano per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che riunisce oltre 60 tra PMI, startup e centri di ricerca; dall'altro il Centro Pecci, prima istituzione italiana costruita ad hoc per l'arte contemporanea, da sempre impegnato a promuovere il dialogo tra arte, innovazione, società e cultura attraverso mostre, produzioni artistiche, ricerca e programmi interdisciplinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo Tecnologico e Centro Pecci insieme: innovazione e arte contemporanea fanno squadra

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