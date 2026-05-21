Sassuolo l’esposizione Avida Dollars su Dalí inaugura un nuovo polo culturale d’arte contemporanea

A Sassuolo il 22 maggio si terrà l’inaugurazione di un nuovo polo culturale dedicato all’arte contemporanea. La struttura si trova in via Felice Cavallotti 132 e rappresenta una novità per il territorio modenese. L’evento coincide con il fine settimana della Notte europea dei musei, offrendo così un’occasione per visitare l’esposizione intitolata “Avida Dollars”. La mostra è promossa da Dalí e si inserisce in un progetto volto a sviluppare uno spazio permanente dedicato alla cultura e all’arte contemporanea.

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