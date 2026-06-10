Il 24 giugno a Bologna si terrà la quarta edizione di 'StartUp Day 2026', evento dedicato a innovazione, ricerca e università. L'iniziativa coinvolge diversi atenei e si concentra su talenti e progetti di startup. La giornata prevede presentazioni, workshop e incontri tra studenti, ricercatori e imprenditori. L’obiettivo è promuovere l’ecosistema locale di innovazione attraverso la collaborazione tra istituzioni accademiche e realtà imprenditoriali.

Bologna, 9 giu. (Adnkronos) - Torna il 24 giugno a Bologna 'StartUp Day - Talenti, Progetti, StartUp', l'iniziativa dedicata alla valorizzazione dell'innovazione, della ricerca e dell'imprenditorialità universitaria promossa da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna insieme agli atenei dell'Emilia-Romagna. Giunto alla sua dodicesima edizione, StartUp Day rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti regionali dedicati all'incontro tra università, impresa, startup e territorio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare competenze, ricerca e conoscenza in nuove opportunità imprenditoriali, favorendo la nascita di progettualità... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Emilia-Romagna: ricerca e Università fanno innovazione, atenei insieme per 'StartUp Day 2026'

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M. Forti, Limmagine di Francesco secc. 19-20: Santo Patrono, Mistico dellca Natura, Inviato di Pace

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