A cento anni dalla nascita di Silvano Tosi, si ricorda il contributo del grande giurista nel campo di politica e diritto. La facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze celebra questa ricorrenza, sottolineando il prestigio di aver conseguito il titolo in quegli anni. I laureati di quel periodo, in particolare quelli degli anni ’60, sono associati a una formazione che ha lasciato un segno nel settore.

È motivo di orgoglio, per i laureati in Scienze Politiche, aver conseguito il titolo alla facoltà fiorentina "Cesare Alfieri", e lo è ancora di più per chi ha avuto la fortuna di frequentare i corsi nella seconda metà degli anni sessanta del secolo scorso. In cattedra non vi erano solo grandi maestri, ma addirittura gli "inventori" di prestigiose e fondamentali discipline. Giovanni Spadolini con la Storia Contemporanea, Giovanni Sartori con la Scienza politica, Alberto Predieri col Diritto pubblico dell’economia. Con loro Silvano Tosi, di cui ricorre il centenario della nascita, che con caparbia tenacia aveva assicurato dignità scientifica ad una materia nuova in campo giuridico, il Diritto parlamentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politica e diritto, l’eredità di Silvano Tosi. Cento anni dalla nascita del grande giurista

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