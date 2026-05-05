Su tivusat la leggenda di Miles Davis a cento anni dalla nascita

A maggio, tivusat trasmetterà una serie di concerti e tributi dedicati a Miles Davis in occasione del centenario della nascita. La programmazione include performance dal vivo e approfondimenti sulla carriera del musicista jazz. La scelta mira a celebrare il musicista statunitense attraverso diverse trasmissioni speciali. La proposta si inserisce nel palinsesto del mese e sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma.

ROMA (ITALPRESS) – A maggio tivusat propone una serie di concerti e tributi dedicati a Miles Davis a 100 anni dalla nascita. Innovatore radicale e protagonista assoluto del secolo scorso, Miles Davis ha ridefinito il jazz e influenzato profondamente la cultura popolare del XX secolo, creando un ponte tra bebop, funk e fusion. Su Mezzo (canale 49 di tivusat) lo stile lirico e introspettivo della sua tromba, che per oltre cinquant'anni è stato il marchio di fabbrica che ha contribuito a renderlo immortale. Un artista versatile che è passato dal vibrante jazz modale degli anni '60 al funk e alla fusion elettrificati degli anni '70, addirittura arricchendo la sua tromba con effetti wah-wah.🔗 Leggi su Iltempo.it

Miles Davis: Il genio che sfidò il Jazz [Documentario Completo]

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