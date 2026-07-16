Pogacar | Giornata tranquilla fino agli attacchi della Lidl-Trek Non vedo l’ora di correre le prossime tappe

Notizia in breve

Il ciclista Pogacar ha dichiarato che la giornata è stata tranquilla fino agli attacchi del team Lidl-Trek. La dodicesima tappa del Tour de France, lunga 179,1 chilometri tra Nevers e Chalon-sur-Saône, è stata vinta in volata da Tim Merlier, che ha conquistato la sua terza vittoria di tappa. Pogacar ha espresso entusiasmo per le prossime tappe della corsa.