Pogacar | Giornata tranquilla fino agli attacchi della Lidl-Trek Non vedo l’ora di correre le prossime tappe
Il ciclista Pogacar ha dichiarato che la giornata è stata tranquilla fino agli attacchi del team Lidl-Trek. La dodicesima tappa del Tour de France, lunga 179,1 chilometri tra Nevers e Chalon-sur-Saône, è stata vinta in volata da Tim Merlier, che ha conquistato la sua terza vittoria di tappa. Pogacar ha espresso entusiasmo per le prossime tappe della corsa.
L’implacabile Tim Merlier non concede sconti, cala il tris e vince in volata la dodicesima tappa del Tour de France Circuit Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône di 179,1 chilometri. Il belga della Soudal Quick-Step, ben lanciato da Stuyven, precede l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team e il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. Giornata di sostanziale tranquillità per il leader indiscusso della corsa. Tadej Pogacar sfrutta l’occasione per recuperare le energie e si prepara alle prossime impegnative prove. La tappa di domani potrebbe infatti costituire l’occasione propizia per attaccare e dilatare ulteriormente il vantaggio sui rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it
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