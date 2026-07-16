CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 16.48 Alcuni corridori nel gruppetto di testa fanno da stopper per i propri velocisti nel gruppo principale rallentando l’azione dei compagni di fuga. 16.47 Contrattacco di Ganna! Lo segue sùbito Vacek. 16.47 Rilancia l’azione Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), il gruppo è a 16?. 16.46 Una quindicina di corridori in testa, tra cui Ganna e Ballerini, ma non c’è collaborazione. 16.45 Ripreso Veirstroffer, continuano a sganciarsi corridori dal gruppo. 16.44 Si ferma Simmons e contrattacca subito il compagno di squadra Vacek, lo segue anche Ganna! 16.43 Attacco di Simmons in questo tratto di leggera salita, che si porta dietro una decina di corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ricominciano gli attacchi in gruppo, Lidl Trek protagonista

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