Durante il Tour de France, il ciclista ha ricevuto fischi dal pubblico mentre cercava di mantenere la leadership, con alcuni spettatori che contestavano la sua determinazione a vincere. Il corridore, noto per la sua ambizione e il suo talento, ha continuato a spingere al massimo nonostante le proteste. La tensione tra il pubblico e il ciclista si è evidenziata in diverse tappe, con i fischi che accompagnavano le sue azioni in corsa.

Pensate agli sforzi e ai sacrifici che un giovane fa per diventare un campione, perchè ama lo sport, perchè ha l’ambizione di diventare il migliore e poi, un po’ per il talento innato e molto per il lavoro che fa negli anni diventa il numero. Parliamo di Tadej Pogacar, fuoriclasse assoluto del ciclismo di oggi e incontrastato vincitore di tutte le gare a cui partecipa. Uno che colleziona record in ogni stagione e dà l’impressione di essere invincibile, uno che dovrebbe essere l’idolo incontrastato dei tifosi del ciclismo (sì anche se si hanno altre simpatie perchè quando uno è così forte non si può non ammirarlo) e di grande stimolo per i giovani che si affacciano a questa disciplina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pogacar, fischi al padrone del Tour perchè vuole sempre vincere

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