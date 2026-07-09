Nella sesta tappa del Tour de France 2026, il ciclista sloveno ha dominato, battendo il record sul Tourmalet. La gara ha visto la vittoria di giornata con un vantaggio consistente sui rivali e una performance che ha rivoluzionato la classifica generale. La tappa ha incluso anche il Col d'Aspin, con il corridore che ha mantenuto un ritmo elevato dall'inizio alla fine. La corsa si è conclusa con un miglioramento significativo dei tempi rispetto alle precedenti edizioni.

Gavarnie-Gèdre (Francia), 9 luglio 2026 - La tappa 6 del Tour de France 2026 ha nel suo menù, tra gli altri, il Col d'Aspin e il Col du Tourmalet: sulla prima ascesa l' UAE Team Emirates-XRG fa le prove generali, imprimendo il suo ritmo, e sulla seconda, quella che mette in palio il Souvenir Jacques Goddet, che finisce nella bacheca di Tadej Pogacar, che scatta insieme a Isaac Del Toro a 4,8 km dallo scollinamento per poi restare da solo, staccando i vari Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Paul Seixas e Juan Ayuso. La progressione dello sloveno prosegue inesorabile anche in discesa, quando avvengono due eventi che toccano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar da padrone nella tappa 6 del Tour: sbriciolato il record del Tourmalet. La classifica stravolta

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