Una Questura di Serie B. La Segreteria provinciale di Monza e della Brianza del Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, non fa sconti. A fronte di un organico di 228 persone, compresi i civili, gli ultimi “rinforzi“ sono suonati come una presa in giro: "Vergognoso il presunto potenziamento della Questura di Monza. La propaganda non sostituisce gli organici". Il riferimento è all’ultimo ingresso di forze fresche in via Montevechia. "Apprendiamo con sconcerto che il cosiddetto piano di potenziamento prevede l’assegnazione a Monza di appena 9 poliziotti. Un dato che, oltre a essere offensivo per il personale in servizio, dimostra quanto questa provincia continui a essere ignorata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pochi poliziotti, la beffa dei rinforzi: "Questura di Serie B, noi non ci stiamo"

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