Venti nuovi poliziotti in provincia | 10 rinforzi alla Questura

Venti nuovi agenti della Polizia di Stato arriveranno in provincia di Pesaro e Urbino a partire dai primi giorni di settembre, salvo eventuali variazioni ministeriali. Dieci di questi rinforzi saranno assegnati alla Questura. La presenza di nuovi agenti mira a potenziare il personale di pubblica sicurezza nella zona. La distribuzione e le modalità di assegnazione sono ancora da definire.

Pesaro, 14 luglio 2026 – Venti nuovi agenti della Polizia di Stato arriveranno in provincia di Pesaro e Urbino a partire, salvo modifiche ministeriali, dai primi giorni di settembre. Dieci saranno assegnati alla Questura di Pesaro, di cui tre destinati all'Ufficio Immigrazione, mentre gli altri dieci andranno a rafforzare i commissariati di Fano e Urbino. È quanto prevede il piano nazionale di potenziamento degli organici collegato alla conclusione del 233° corso Allievi Agenti. A dare la notizia è il Siulp di Pesaro-Urbino. A dare la notizia è il Siulp di Pesaro-Urbino, che parla di un "importante segnale di attenzione" nei confronti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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