La questura premia i poliziotti in pensione | il Siap rivendica Evento organizzato grazie a noi
Oggi si è svolta una cerimonia presso la questura di Genova per consegnare medaglie a poliziotti in pensione. L’evento è stato organizzato dalla questura, ma il sindacato Siap ha rivendicato la responsabilità dell’organizzazione. La cerimonia ha attirato l’attenzione di diversi partecipanti e ha generato una discussione pubblica tra le forze dell’ordine e i rappresentanti sindacali sulla gestione dell’evento. La questura ha confermato l’iniziativa senza fornire ulteriori dettagli.
Si accende la polemica attorno alla cerimonia organizzata oggi dalla questura di Genova per la consegna delle medaglie al personale della polizia di Stato in quiescenza. A poche ore dalla diffusione del reel ufficiale sui social istituzionali, il sindacato Siap di Genova ha infatti rivendicato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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