La questura premia i poliziotti in pensione | il Siap rivendica Evento organizzato grazie a noi

Oggi si è svolta una cerimonia presso la questura di Genova per consegnare medaglie a poliziotti in pensione. L’evento è stato organizzato dalla questura, ma il sindacato Siap ha rivendicato la responsabilità dell’organizzazione. La cerimonia ha attirato l’attenzione di diversi partecipanti e ha generato una discussione pubblica tra le forze dell’ordine e i rappresentanti sindacali sulla gestione dell’evento. La questura ha confermato l’iniziativa senza fornire ulteriori dettagli.

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