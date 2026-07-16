Polemiche senza fine a Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria che si svolgerà a dicembre a Roma. Archiviata per il momento (pur con alcuni strascichi dopo l'esclusione della casa editrice Idrovolante) la discussione sulla dichiarazione di antifascismo c'è un nuovo fronte che tiene banco e riguarda la partecipazione di alcune case editrici che superano il fatturato di 10 milioni di euro contravvenendo al regolamento della fiera. Si tratta di un tema che viene posto da vari anni dagli editori ma che assume particolare delicatezza in questa edizione, in particolare dopo le parole di Giorgia Meloni contro la dichiarazione di antifascismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Più libri più liberi, nuova polemica: ammessi anche editori "grandi"

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