La Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi ha concluso la valutazione delle domande di partecipazione alla venticinquesima edizione. Dopo attenta valutazione, sono stati ammessi circa 300 espositori (l’elenco è disponibile sul sito plpl.it) in base agli spazi disponibili. A questi si aggiungeranno gli editori degli stand collettivi regionali. Non è stato possibile accogliere 34 richieste, a fronte di un numero complessivo di domande superiore alla capienza massima della Fiera. Oggi sono state inviate sia le lettere di ammissione, sia quelle di non ammissione. Per restituire la ricchezza e la varietà della produzione della piccola e media editoria, di cui Più libri più liberi è vetrina, la valutazione ha privilegiato i soggetti la cui attività prevalente è quella editoriale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Più libri più liberi – Sono stati ammessi circa 300 espositori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Più libri più liberi, Serena Bortone sul patentino antifascista: Non mi sembra una richiesta ...

Notizie e thread social correlati

Più libri più liberi, l’Aie fa marcia indietro sul patentino antifascista: saranno ammessi tutti gli editoriL'Associazione degli Editori ha deciso di eliminare l'obbligo di firmare una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla...

Seif non parteciperà a Più libri più liberi per la richiesta del patentino antifascista: perché non sono d’accordoSeif non sarà presente alla fiera Più libri più liberi nel 2025 a causa della richiesta del patentino antifascista.

Temi più discussi: Più libri più liberi: dopo le polemiche, 7 domande incomplete e oltre 300 iscrizioni (in linea con l'anno scorso); Più libri più liberi: addio al patentino antifascista, ecco gli editori che non hanno firmato; Il patentino antifascista era inutile, ammette Più libri più liberi; Più libri più liberi, l'Aie fa marcia indietro sul patentino antifascista: saranno ammessi tutti gli editori.

Dato che sono anche (piccolo) editore, oltre che (grande) giornalista, ho deciso di firmare il patentino antifascista ed andare alla fiera Più libri più liberi @piulibri26 Sarà semplice, mi sono detto. Ma quando ho scaricato il modulo, le cose si sono complicate… x.com

(Spoiler Principali) I liberi sono più grandi di quanto affermano? reddit

Più libri, ammessi 300 espositori, tra questi Eclettica, Settecolori e LiberilibriDopo le polemiche, il passo indietro sul patentino antifascista definito dalla premier Giorgia Meloni un atto di censura, la fiera della piccola e media editoria Più Libri più liberi, annuncia che ... ansa.it

Più libri più liberi – Sono stati ammessi circa 300 espositoriLa Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi ha concluso la valutazione delle domande di partecipazione alla venticinquesima ... romadailynews.it