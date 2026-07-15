Giovanni Malagò ha dichiarato che la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale sarà condivisa, senza escludere un ritorno di Roberto Mancini. Il presidente del CONI ha parlato di un clima di solidarietà e di attenzione al calcio italiano, lasciando aperta la possibilità di riprendere in considerazione l’attuale ex ct. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.

Tra solidarietà e calcio, Giovanni Malagò affronta il tema più caldo del momento: il futuro della Nazionale italiana e il possibile ritorno di Roberto Mancini Giovanni Malagò non chiude le porte a un ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana.Alla domanda sul nuovo commissario tecnico, il presidente della FIGC prende tempo: “Non ho risposto sì a nessuno e non ho risposto no a nessuno”.Un’affermazione che lascia aperta ogni ipotesi. E se da una parte assicura che la decisione sul ct arriverà “il prima possibile”, dall’altra tira un sospiro di sollievo quando l’attenzione torna sull’evento che lo ha portato a L’Aquila.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Malagò non chiude a Mancini: “La scelta del ct sarà condivisa”

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