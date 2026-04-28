Dal 1° maggio su Play2000 il monologo Io e Ayrton con Stefano Fresi, dedicato alla leggenda della Formula 1 Ayrton Senna. Regia di Giorgio John Squarcia, tra memoria, musica e racconto teatrale ROMA – Un omaggio teatrale che diventa racconto intimo, memoria collettiva e dichiarazione d’amore per uno dei piloti più iconici della Formula 1. Dal 1° maggio, nell’anniversario della sua scomparsa, arriva on demand su Play2000 Io e Ayrton, il monologo interpretato da Stefano Fresi e diretto da Giorgio John Squarcia, dedicato alla figura di Ayrton Senna, morto il 1° maggio 1994 sul circuito di Imola durante il Gran Premio di San Marino. L’opera...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Io e Ayrton”: Stefano Fresi racconta Senna in un monologo che emoziona

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