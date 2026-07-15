SPA il circuito delle leggende | Da Niki Lauda ad Ayrton Senna con Giorgio Piola
Il circuito di Spa-Francorchamps è uno dei più celebri del Mondiale di Formula 1, noto per le sue imprese storiche e le gare emozionanti. Nel racconto, vengono ricordati eventi leggendari e le imprese di piloti come Niki Lauda e Ayrton Senna. Motor News approfondisce la storia di questo tracciato, che ha ospitato alcune delle sfide più memorabili del campionato. Beatrice Frangione e Giorgio Piola ripercorrono le tappe più significative del circuito.
Motor News vi porta alla scoperta del Gran Premio del Belgio di Formula 1, uno degli appuntamenti più iconici del Mondiale. Beatrice Frangione e Giorgio Piola ripercorrono la storia del mitico circuito di Spa-Francorchamps, teatro di imprese memorabili e di alcune delle pagine più emozionanti della Formula 1. Dal talento di Niki Lauda alla magia di Ayrton Senna, passando per curiosità tecniche, retroscena esclusivi e aneddoti che hanno reso leggendario il GP del Belgio, riviviamo insieme i momenti che hanno scritto la storia di questo circuito unico, famoso per curve leggendarie come Eau Rouge-Raidillon, i continui saliscendi e il meteo imprevedibile. 🔗 Leggi su Oasport.it
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