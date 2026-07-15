SPA, il circuito delle leggende | Da Niki Lauda ad Ayrton Senna con Giorgio Piola

Notizia in breve

Il circuito di Spa-Francorchamps è uno dei più celebri del Mondiale di Formula 1, noto per le sue imprese storiche e le gare emozionanti. Nel racconto, vengono ricordati eventi leggendari e le imprese di piloti come Niki Lauda e Ayrton Senna. Motor News approfondisce la storia di questo tracciato, che ha ospitato alcune delle sfide più memorabili del campionato. Beatrice Frangione e Giorgio Piola ripercorrono le tappe più significative del circuito.