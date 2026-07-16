Pimonte scontro tra due scooter e un van | tre giovani in ospedale uno è grave

Notizia in breve

Tre giovani sono stati portati in ospedale dopo uno scontro tra due scooter e un van avvenuto ieri sera a Pimonte, in provincia di Napoli. L’incidente è avvenuto in via Piano, all’altezza del civico 24, e i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti sul posto. Uno dei feriti versa in condizioni gravi, mentre gli altri due hanno riportato traumi di diversa entità.