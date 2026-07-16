Pimonte scontro tra due scooter e un van | tre giovani in ospedale uno è grave
Tre giovani sono stati portati in ospedale dopo uno scontro tra due scooter e un van avvenuto ieri sera a Pimonte, in provincia di Napoli. L’incidente è avvenuto in via Piano, all’altezza del civico 24, e i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti sul posto. Uno dei feriti versa in condizioni gravi, mentre gli altri due hanno riportato traumi di diversa entità.
Scontro tra due scooter ed un van nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia ad intervenire in via Piano (altezza civico 24). Ricoverato in codice rosso (non in pericolo di vita) all'ospedale del Mare il 24enne in sella a uno dei due scooter, in codice azzurro presso l'ospedale di Boscotrecase la passeggera. L'altro centauro, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia. Illeso l'uomo alla guida del van. Indagini in corso per chiarire dinamica. . 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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