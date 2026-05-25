Incidente a Catania scontro tra una moto e uno scooter | morti due giovani di 20 anni

Due giovani di 20 anni sono morti domenica sera in un incidente a Catania, avvenuto in un incrocio tra una moto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dello scontro. Nessun altro ferito è stato segnalato.

L'incidente mortale nella serata di domenica in un incrocio a Catania: niente da fare per due giovani, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tragico scontro auto-moto, due morti

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