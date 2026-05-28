Due auto si sono scontrate frontalmente nella zona di Cittadella-Borzano, nel comune di Albinea. Tre donne sono rimaste ferite; una di loro si trova in condizioni gravi e si trova in ospedale, mentre le altre due sono state trasportate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all’altezza della zona di Cittadella-Borzano nel comune di Albinea. È successo poco prima delle 15 di ieri pomeriggio. Due auto si sono scontrate nei pressi dell’incrocio tra via Matteotti e via Ariosto. Tre le persone ferite e soccorse. Sul posto sono poi prontamente intervenuti i soccorsi inviati urgentemente dalla centrale del 118, attivata subito per coordinare l’emergenza. Nella zona è atterrato anche l’elisoccorso. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco di Reggio. Una donna di 75 anni è stata portata, in condizioni gravi, in elicottero all’ospedale di Baggiovara per le cure e i controlli da parte dei medici del nosocomio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale tra due auto. Tre donne in ospedale, una è grave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Devastante frontale tra due auto: tre feriti, uno è grave

Notizie e thread social correlati

Incidente sulla Flaminia, scontro tra tre auto. Gravi due donne, una elitrasportata in ospedaleLunedì 13 aprile si è verificato un incidente sulla Flaminia, nella zona di Castelnuovo di Porto, con coinvolgimento di tre vetture.

Incidente nel curvone del Cala: tre feriti nello scontro frontale tra due auto, uno è graveNella notte si è verificato un incidente nel curvone della Cala, coinvolgendo due automobili.

Temi più discussi: Scontro frontale tra due tram in Germania, oltre 50 feriti; Pieve di Bono, scontro frontale tra un'auto e un furgone: quattro feriti; Scontro frontale tra due auto. Tre donne in ospedale, una è grave; SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO E PIEVE DI BONO, QUATTRO FERITI.

Scontro frontale tra due auto. Tre donne in ospedale, una è graveTre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all’altezza della zona di Cittadella-Borzano nel comune di Albinea. È successo poco prima delle 15 di ieri pomeriggio. Due auto si ... ilrestodelcarlino.it

Scontro frontale tra due auto a Petralia Soprana, un morto x.com

Scontro frontale tra due auto ad Albinea: tre feriti. FOTOALBINEA (Reggio Emilia) – Grave incidente poco prima delle 15 ad Albinea. Due auto sono entrate in collisione frontalmente all’altezza della rotatoria che fa da incrocio tra via Balletti, ovvero la pr ... reggionline.com