Scontro frontale tra due auto Tre donne in ospedale una è grave

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due auto si sono scontrate frontalmente nella zona di Cittadella-Borzano, nel comune di Albinea. Tre donne sono rimaste ferite; una di loro si trova in condizioni gravi e si trova in ospedale, mentre le altre due sono state trasportate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all’altezza della zona di Cittadella-Borzano nel comune di Albinea. È successo poco prima delle 15 di ieri pomeriggio. Due auto si sono scontrate nei pressi dell’incrocio tra via Matteotti e via Ariosto. Tre le persone ferite e soccorse. Sul posto sono poi prontamente intervenuti i soccorsi inviati urgentemente dalla centrale del 118, attivata subito per coordinare l’emergenza. Nella zona è atterrato anche l’elisoccorso. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco di Reggio. Una donna di 75 anni è stata portata, in condizioni gravi, in elicottero all’ospedale di Baggiovara per le cure e i controlli da parte dei medici del nosocomio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Devastante frontale tra due auto: tre feriti, uno è grave

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