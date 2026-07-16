Nella tarda serata di ieri, in via Piano a Pimonte, due scooter e un van sono entrati in collisione. Un giovane di 24 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre un’altra persona coinvolta è rimasta leggermente ferita. L’uomo alla guida del veicolo commerciale è rimasto illeso. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli dell’incidente.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Piano, a Pimonte. Tre persone sono finite in ospedale, illeso l’uomo alla guida del van. Indagini in corso sulla dinamica. Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, dove due scooter e un van si sono scontrati in via Piano, all’altezza del civico 24. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Secondo quanto ricostruito finora, nell’incidente sono rimasti coinvolti due scooter e un van. Ad avere la peggio è stato un 24enne in sella a uno dei due scooter, trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pimonte, scontro tra due scooter e un van: 24enne ricoverato in codice rosso

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