Nella tarda serata di ieri, a Pimonte, in provincia di Napoli, si è verificato un incidente tra due scooter e un van in via Piano, all’altezza del civico 24. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. Un giovane di 24 anni coinvolto nello scontro è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni degli altri coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Scontro tra due scooter ed un van nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia ad intervenire in via Piano (altezza civico 24). Ricoverato in codice rosso (non in pericolo di vita) all’ospedale del Mare il 24enne in sella a uno dei due scooter, in codice azzurro presso l’ospedale di Boscotrecase la passeggera. L’altro centauro, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l’ospedale di Castellammare di Stabia. Illeso l’uomo alla guida del van. Indagini in corso per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro tra scooter ed un van: 24enne in codice rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Asse Mediano, scontro tra scooter e auto: 50enne in codice rossoUn'auto e uno scooter si sono scontrati sull'Asse Mediano, provocando il ricovero in codice rosso di un 50enne.

Via dei Pensieri, scontro tra auto e scooter: 83enne in ospedale in codice rossoAlle 11 di questa mattina, in via dei Pensieri, un'auto e uno scooter si sono scontrati vicino alla curva Nord.

Temi più discussi: Incidenti stradali, due morti a Cagliari. Scontro tra auto ad Andria: morto un 21enne; Due persone gravemente ferite dopo lo scontro tra scooter e auto nel cuore di Verona; Roncola, scontro tra moto e scooter sulla Strada Provinciale 172: muore motociclista di 54 anni; Scontro tra auto e scooter nella notte in centro storico: due feriti, uno è in pericolo di vita.

Scontro tra scooter ed un van nel Napoletano, 24enne in codice rosso. Ferito anche un altro centauro, illeso l'uomo alla guida del veicolo #ANSA x.com

Incidente a Pimonte, scontro tra due scooter e un NCC: 24enne ricoverato in codice rossoIeri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Piano (altezza civico 24) per un ... msn.com

Valcanover, scontro auto-scooter. Due feritiL'incidente sulla Valsugana. Il 41enne alla guida di uno scooter è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e poi trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento ... rainews.it

Un'auto di 2 tonnellate rovina il fondo stradale come 16 utilitarie di una tonnellata. Ecco perché le strade sono sempre più rovinate (ingegneria civile: regola della quarta potenza) reddit