Energia carburanti e spesa | Ancona nella top ten delle città dove si spende meno

Da anconatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona si colloca al settimo posto tra le città italiane in cui il costo della vita è più contenuto, secondo un’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori basata sui dati Istat di aprile. La classifica valuta i costi di energia, carburanti e spese quotidiane, evidenziando come le famiglie della città affrontino un peso minore rispetto ad altre città italiane. La ricerca si concentra sull’impatto dell’inflazione e sull’ammontare dell’aggravio annuo per i nuclei familiari.

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Ancona si conferma tra le città italiane dove il caro vita pesa meno sulle famiglie. Secondo l’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell’inflazione di aprile, il capoluogo dorico è settimo nella classifica delle città più “risparmiose” d’Italia, con un aggravio annuo stimato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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