Energia carburanti e spesa | Ancona nella top ten delle città dove si spende meno
Ancona si colloca al settimo posto tra le città italiane in cui il costo della vita è più contenuto, secondo un’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori basata sui dati Istat di aprile. La classifica valuta i costi di energia, carburanti e spese quotidiane, evidenziando come le famiglie della città affrontino un peso minore rispetto ad altre città italiane. La ricerca si concentra sull’impatto dell’inflazione e sull’ammontare dell’aggravio annuo per i nuclei familiari.
Ancona si conferma tra le città italiane dove il caro vita pesa meno sulle famiglie. Secondo l’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell’inflazione di aprile, il capoluogo dorico è settimo nella classifica delle città più “risparmiose” d’Italia, con un aggravio annuo stimato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Ad aprile l’inflazione in Italia è salita al 2,7%, spinta dall’aumento dei beni energetici (+9,2%) e degli alimentari. Lo dice l’Istat. E negli Stati Uniti non va meglio: l’inflazione resta alta, al 4,8%. Ovunque crescono i costi dell’energia, dei carburanti e della spesa q facebook
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