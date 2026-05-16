Energia carburanti e spesa | Ancona nella top ten delle città dove si spende meno

Ancona si colloca al settimo posto tra le città italiane in cui il costo della vita è più contenuto, secondo un’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori basata sui dati Istat di aprile. La classifica valuta i costi di energia, carburanti e spese quotidiane, evidenziando come le famiglie della città affrontino un peso minore rispetto ad altre città italiane. La ricerca si concentra sull’impatto dell’inflazione e sull’ammontare dell’aggravio annuo per i nuclei familiari.

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