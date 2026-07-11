L'economia italiana mostra segnali di ripresa con una previsione di crescita del PIL dello 0,9% nel 2026, superiore alla Germania e pari alla Francia. I consumi sono previsti in aumento dell'1,2%. I dati indicano un rafforzamento dell’occupazione e un trend positivo rispetto ai periodi precedenti. La crescita viene considerata superiore alle aspettative, confermando un trend di miglioramento economico nel breve termine.

Economia italiana in ripresa, anzi in accelerazione. Confcommercio vede una crescita dello 0,9% del Pil nel 2026 con una crescita dello 0,9%, pari alla Francia (+1%) ma più del doppio della Germania (+0,4%), e consumi all’1,2%. L’Italia farà segnare risultati migliori di quelli del 2025. Lo segnala un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio su Pil e consumi regionali 2025-2026 La ripresa continua a procedere a velocità diverse: trainano soprattutto le regioni del Centro-Nord mentre il Mezzogiorno mantiene ritmi più lenti in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie che in quest’area restano ancora sotto i livelli del 2007. La Lombardia si conferma ‘locomotiva’ del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Confcommercio promuove l’Italia: Pil in crescita, consumi in ripresa e occupazione ai massimi. Ancora smentiti i gufi

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