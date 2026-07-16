Pievi oratori e castelli È la musica del Romanico

Con il concerto di domenica scorsa a Riolunato, ha preso ufficialmente il via la 24º edizione della rassegna "Note e arte nel Romanico" che da sempre vuole valorizzare le ricchezze storiche e culturali del territorio modenese, antiche chiese, pievi romaniche e oratori, con un programma musicale di alto livello: saranno più di 15 appuntamenti a Formigine, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Medolla, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola e Sassuolo, con il contributo dei Comuni, la collaborazione dell’Accademia Lo Scoltenna e del Circolo Boschetti di Montegibbio e la direzione artistica dell’associazione culturale Cantieri d’arte. Il calendario di quest’anno propone grande varietà di generi e di formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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