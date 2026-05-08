La basilica di San Miniato al Monte ha riaperto al pubblico dopo un intervento di restauro che ha riguardato diverse aree della struttura. Durante i lavori, la parrocchia è rimasta operativa e aperta alle attività quotidiane. I fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno finanziato lavori su alcune zone specifiche dell’edificio, senza provocare interruzioni nelle funzioni religiose e comunitarie.

? Punti chiave Come hanno fatto a restaurare la basilica senza chiudere la parrocchia?. Quali aree specifiche della struttura sono state rinnovate con i fondi PNRR?. Perché gli esperti hanno dato priorità alla messa in sicurezza sismica?. Chi ha gestito concretamente i 3,5 milioni di euro per il cantiere?.? In Breve Investimento di 3,5 milioni di euro tramite fondi Pnrr e Agenzia del Demanio.. Tecnica di impacchettamento ha garantito la continuità delle funzioni religiose per 18 mesi.. Interventi di messa in sicurezza sismica su facciata, cripta e torre posteriore.. Collaborazione tra Alessandra dal Verme, Antonella Ranaldo e l'assessore Giovanni Bettarini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Miniato al Monte riapre: il tesoro del romanico torna a splendere

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