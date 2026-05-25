I custodi del silenzio | la rete spirituale dei Templari Oggi da Termini alle storiche pievi d’Italia

Oggi si è diffusa una rete spirituale associata ai Templari, che collega diverse località tra Italia, Francia e Germania. Questa rete coinvolge luoghi come Termini, Assisi, Parigi e Colonia. La presenza e le attività di questa rete si estendono attraverso vari siti storici e religiosi, creando un collegamento tra le diverse aree geografiche. La rete si sviluppa senza coinvolgimenti ufficiali o riconoscimenti istituzionali.

Dalla Capitale ad Assisi, fino a Parigi e Colonia: i Templari oggi costruiscono una rete spirituale che supera i confini nazionali. L’orizzonte operativo dell’associazione Templari Oggi aps resta fortemente ancorato a Roma, cuore pulsante delle attività e del Vaticano, ma si estende capillarmente in tutta Italia e all’estero. Nelle grandi basiliche romane e durante i maggiori eventi ecclesiali, i membri dell’associazione garantiscono un supporto costante e discreto, offrendo accoglienza ai fedeli e collaborazione organizzativa. Questo servizio non si limita tuttavia ai grandi centri storici. La testimonianza contemporanea dell’associazione... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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