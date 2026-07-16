Piero Pelù trasforma il concerto dei Litfiba in un comizio | la testa di Trump sul palco fa esplodere il dibattito politico

Durante un concerto dei Litfiba, il cantante Piero Pelù ha mostrato una testa di Trump sul palco, suscitando reazioni nel pubblico e sui social. L’evento si inserisce nel tour celebrativo dei quarant’anni della band, noto per il suo carattere ribelle. La presenza dell’oggetto ha generato discussioni sulla natura della provocazione e sulla sua ricezione tra i fan e gli spettatori. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata diffusa riguardo al gesto.

Il rock italiano ha sempre avuto un’anima ribelle, ma Piero Pelù ha deciso di alzare l’asticella della provocazione durante il tour celebrativo dei Litfiba “Quarant’anni di 17 Re”. Sul palco di Villafranca di Verona, il 9 luglio 2026, il frontman fiorentino ha trasformato il concerto in un manifesto politico esplosivo, utilizzando una finta testa di Donald Trump come simbolo della sua contestazione. La scena è stata tanto surreale quanto potente: Pelù ha fatto roteare una testa in silicone con i capelli arancioni, legata a una catena come in un rodeo, mentre dal palco lanciava parole durissime contro il presidente degli Stati Uniti. “Eccolo lo scalpo, eccolo qua. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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