Durante un concerto dei Litfiba, Piero Pelù ha pronunciato un commento offensivo nei confronti di Donald Trump, accompagnandolo con un gesto simbolico con un manichino. La band è impegnata nel tour che celebra il quarantesimo anniversario dell'album “17 Re”. Tra le esibizioni, Pelù ha espresso critiche sociali e ammonimenti pubblici, senza riferimenti diretti o contestualizzazioni ulteriori.

I Litfiba sono in tour festeggiano il quarantennale dello storico disco “17 Re ” e, tra una canzone e l’altra, Pierò Pelù lancia critiche sociali e ammonizioni. Ne ha una per tutti: i politici italiani, Putin, quel pezzo di me**a di Netanyahu e Donald Trump, che schernisce tenendo al lazo un ciuffo arancione, stile cowboy. Sul fatto che gli artisti debbano schierarsi o meno, sembra avere una posizione netta. Ma il dire la propria è un credo che porta avanti da sempre, intrecciando le canzoni con lo sguardo sulla realtà. “Il mio nome è mai più”, contro le guerre del mondo, è l’esempio più famoso. E, tra un brano e l’altro, rifilato una sequenza di attacchi al potere globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Metropolitanmagazine.it - “Lo scalpo di quella grandissima testa di c… di Trump”, senza freni Piero Pelù con un manichino sul palco (Video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Lo scalpo di quella grandissima testa di c... di Trump". Il vergognoso spettacolo di Piero Pelù con manichinoPiero Pelù ha pubblicato un video in cui utilizza un manichino con il volto di Donald Trump, accompagnato da un commento offensivo.

“Vallo a prendere tu lo scalpo di quella testa di ca*o di Trump. Senza dimenticare quel grandissimo pezzo di me*a di Netanyahu”: Piero Pelù incendia il palco. Proteste di Fdi: “Ha ragione De Gregori”Durante un concerto, il cantante ha rivolto parole offensive contro due figure pubbliche, utilizzando un linguaggio esplicito e provocatorio.

Temi più discussi: Lo scalpo di quella grandissima testa di c... di Trump. Il vergognoso spettacolo di Piero Pelù con manichino; Piero Pelù insulta Donald Trump al concerto dei Litfiba: Faccio roteare lo scalpo di quella testa di ca**o; Terremoto in Campania, una scossa di magnitudo 3.3 sveglia Sannio e Irpinia; Piero Pelù, delirio sul palco: fa roteare lo scalpo di Donald Trump | Libero Quotidiano.it.

Lo scalpo di quella grandissima testa di c... di Trump. Il vergognoso spettacolo di Piero Pelù con manichino x.com

Piero Pelù insulta Donald Trump al concerto dei Litfiba: Faccio roteare lo scalpo di quella testa di ca**oPiero Pelù insulta Donald Trump con un gesto che fa discutere. Il 9 luglio, durante il concerto dei Litfiba a Villafranca (Verona), tappa del tour celebrativo ... ilmattino.it

Vallo a prendere tu lo scalpo di quella testa di ca*o di Trump. Senza dimenticare quel grandissimo pezzo di me*a di Netanyahu: Piero Pelù incendia il palco. Proteste di ...La musica come protesta, il palco per lanciare e amplificare messaggi politici. In questi giorni, Piero Pelù ha una stoccata per tutti. I Litfiba in tour festeggiano il quarantennale dello storico dis ... ilfattoquotidiano.it