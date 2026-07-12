Piero Pelù choc sul palco | fa roteare una finta testa di Trump e attacca Netanyahu VIDEO

Notizia in breve

Durante un concerto il 9 luglio 2026 a Villafranca di Verona, un cantante ha fatto roteare una testa finta di Trump e ha rivolto critiche a Netanyahu. L’evento ha suscitato reazioni tra il pubblico e sui social. La performance ha incluso anche altri gesti provocatori, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’artista riguardo a quanto accaduto. La scena ha generato discussioni tra chi ha definito l’atto provocatorio e chi lo ha considerato una forma di espressione artistica.