Piero Pelù choc sul palco | fa roteare una finta testa di Trump e attacca Netanyahu VIDEO
Durante un concerto il 9 luglio 2026 a Villafranca di Verona, un cantante ha fatto roteare una testa finta di Trump e ha rivolto critiche a Netanyahu. L’evento ha suscitato reazioni tra il pubblico e sui social. La performance ha incluso anche altri gesti provocatori, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’artista riguardo a quanto accaduto. La scena ha generato discussioni tra chi ha definito l’atto provocatorio e chi lo ha considerato una forma di espressione artistica.
Piero Pelù torna a far discutere con una nuova provocazione dal palco. Durante il concerto del 9 luglio 2026 a Villafranca di Verona, tappa del tour celebrativo dei Litfiba Quarant’anni di 17 Re, il cantante fiorentino ha utilizzato una finta testa di Donald Trump come simbolo della sua contestazione politica, accompagnando il gesto con parole durissime contro il presidente degli Stati Uniti e contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu. #InOtherNews At his latest concert, Italian rock singer Piero Pelù swung a silicone model of Donald Trump’s head on stage. “Here’s the scalp of that asshole Trump. And don’t forget that of Netanyahu.” July 11, 2026 pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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