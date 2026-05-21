Il diverbio tra due persone degenera colpito al volto da un pezzo di legno finisce in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, un litigio tra due cittadini extracomunitari si è trasformato in una colluttazione all’incrocio tra via Flaminia e via Berti, ad Ancona. Durante l’alterco, uno dei due è stato colpito al volto da un pezzo di legno e si è recato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti contemporaneamente sanitari e agenti di polizia per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

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