Il diverbio tra due persone degenera colpito al volto da un pezzo di legno finisce in ospedale
Nel pomeriggio di ieri, un litigio tra due cittadini extracomunitari si è trasformato in una colluttazione all’incrocio tra via Flaminia e via Berti, ad Ancona. Durante l’alterco, uno dei due è stato colpito al volto da un pezzo di legno e si è recato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti contemporaneamente sanitari e agenti di polizia per gestire la situazione e garantire la sicurezza.
ANCONA – Intervento congiunto di sanitari e polizia nel pomeriggio di ieri per un litigio tra due cittadini extracomunitari passato alle vie di fatto all’incrocio tra via Flaminia e via Berti. A necessitare di cure un giovane, che al culmine del diverbio – non scoppiato nella fila all’esterno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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