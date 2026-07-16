I lavori di restauro e pulizia del Colonnato della Basilica di San Francesco di Paola e delle botteghe storiche sono iniziati ieri in Piazza Plebiscito a Napoli. Le luci sul grande spazio di 25mila metri quadrati si accenderanno nel primo semestre del 2027. Intanto, gli interventi riguardano solo parti specifiche dell’area, mentre i lavori di illuminazione sono programmati tra circa due anni.

Le luci su Piazza del Plebiscito - uno spazio enorme da 25mila metri quadrati - si accenderanno, come sanno i lettori de Il mattino, nel primo semestre del 2027, intanto però da ieri sono iniziati i lavori di restauro e pulizia del Colonnato della Basilica di San Francesco di Paola e delle botteghe storiche. Il luogo simbolo e più iconico della città - finalmente - è oggetto di un restyling sostanziale dal valore di circa 7,5 milioni. Con sullo sfondo «l’apertura dell’Ipogeo della piazza - racconta il sindaco Gaetano Manfredi - i lavori sono quasi finiti ora si tratta solo del passaggio burocratico del bene dal Demanio al Comune». Se ne è parlato in Prefettura dove il piano dei tre interventi - colonnato, botteghe e illuminazione - è stato presentato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Piazza Plebiscito a Napoli, non solo le luci partiti i lavori al colonnato

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