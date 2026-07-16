Sono iniziati i lavori di restyling di Piazza del Plebiscito, con un investimento di 7,5 milioni di euro. Gli interventi prevedono il restauro del colonnato, l’apertura di nuove botteghe artigiane e l’installazione di un sistema di illuminazione tecnologicamente avanzato. Le operazioni di rinnovamento sono partite nelle ultime settimane e coinvolgono diverse aree della piazza.

Piazza del Plebiscito si rifà il look: partiti i lavori da 7,5 milioni di euro per il restauro del colonnato, nuove botteghe artigiane e illuminazione hi-tech. Il salotto buono della città si prepara a cambiare volto grazie a un imponente piano di riqualificazione urbana. Nel cuore del capoluogo campano, Piazza del Plebiscito è da oggi al centro di un triplice intervento di restauro e ammodernamento dal valore complessivo di 7,5 milioni di euro, pensato sia per restituire decoro artistico a uno dei luoghi simbolo del Paese, sia per incrementare i livelli di sicurezza dell’intera area. I dettagli relativi ai cantieri e alla presentazione del nuovo piano di illuminazione artistica sono stati diffusi dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Piazza del Plebiscito: al via i lavori di restyling da 7,5 milioni di euro per colonnato, botteghe e luci

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COMPLETATI I LAVORI DI RESTYLING A VIA NAZZARIO SAURO

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