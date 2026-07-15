piazza del plebiscito al via il restauro delle storiche botteghe del colonnato

Notizia in breve

Sono iniziate le operazioni di restauro delle botteghe storiche del colonnato di Piazza del Plebiscito. L’intervento riguarda le facciate e le strutture degli edifici lungo la piazza principale, con lavori che si concentrano sulla manutenzione e il recupero degli elementi architettonici. Contestualmente, sarà installato un nuovo sistema di illuminazione artistica a basso impatto ambientale, che interesserà l’intera area.