Piazza del Plebiscito al via il restauro delle storiche botteghe del colonnato
Sono iniziate le operazioni di restauro delle botteghe storiche del colonnato di Piazza del Plebiscito. L’intervento riguarda le facciate e le strutture degli edifici lungo la piazza principale, con lavori che si concentrano sulla manutenzione e il recupero degli elementi architettonici. Contestualmente, sarà installato un nuovo sistema di illuminazione artistica a basso impatto ambientale, che interesserà l’intera area.
Lo annuncia il Prefetto di Napoli Michele di Bari. Il progetto rientra nella riqualificazione di Piazza del Plebiscito e prevede anche un nuovo sistema di illuminazione artistica a basso impatto ambientale. Sono iniziati oggi i lavori del cantiere per il restauro conservativo e la valorizzazione delle storiche botteghe del Fondo Edifici di Culto situate all’interno del colonnato di Piazza del Plebiscito. A renderlo noto è il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione della piazza, uno dei luoghi simbolo della città. Il restauro riguarderà i locali dell’emiciclo di Piazza del Plebiscito, destinati a ospitare attività artigianali, istituzionali e culturali d’eccellenza. 🔗 Leggi su 2anews.it
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