Salerno Luci d’Artista | ok al piano da 2,75 milioni di euro

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Salerno ha approvato un piano di 2,75 milioni di euro dedicato a Luci d’Artista. La Regione Campania ha stanziato fondi per finanziare le installazioni e le misure di sicurezza durante la ventunesima edizione dell’evento. La decisione riguarda l’intero progetto, che comprende sia le decorazioni luminose sia le attività di tutela e vigilanza. La delibera è stata approvata recentemente dall’amministrazione locale.

? Cosa sapere Vincenzo Panico approva il piano da 2,75 milioni di euro per Luci d'Artista Salerno.. I fondi della Regione Campania finanziano le installazioni e la sicurezza della ventunesima edizione.. Il commissario straordinario Vincenzo Panico ha dato il via libera al progetto esecutivo per la ventunesima edizione di Luci d’Artista a Salerno, sbloccando un investimento complessivo di 2 milioni e 750 mila euro per le celebrazioni natalizie. La decisione, presa con i poteri conferiti dalla giunta, segna l’avvio operativo della manifestazione che punta a rinnovare le scenografie luminose della città. I fondi necessari per l’iniziativa provengono dall’accordo di coesione della Regione Campania, attingendo specificamente alla delibera CIPESS n.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Salerno, Luci d’Artista: ok al piano da 2,75 milioni di euro

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