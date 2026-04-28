Salerno Luci d’Artista | ok al piano da 2,75 milioni di euro

La giunta comunale di Salerno ha approvato un piano di 2,75 milioni di euro dedicato a Luci d’Artista. La Regione Campania ha stanziato fondi per finanziare le installazioni e le misure di sicurezza durante la ventunesima edizione dell’evento. La decisione riguarda l’intero progetto, che comprende sia le decorazioni luminose sia le attività di tutela e vigilanza. La delibera è stata approvata recentemente dall’amministrazione locale.

? Cosa sapere Vincenzo Panico approva il piano da 2,75 milioni di euro per Luci d'Artista Salerno.. I fondi della Regione Campania finanziano le installazioni e la sicurezza della ventunesima edizione.. Il commissario straordinario Vincenzo Panico ha dato il via libera al progetto esecutivo per la ventunesima edizione di Luci d’Artista a Salerno, sbloccando un investimento complessivo di 2 milioni e 750 mila euro per le celebrazioni natalizie. La decisione, presa con i poteri conferiti dalla giunta, segna l’avvio operativo della manifestazione che punta a rinnovare le scenografie luminose della città. I fondi necessari per l’iniziativa provengono dall’accordo di coesione della Regione Campania, attingendo specificamente alla delibera CIPESS n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Luci d’Artista: ok al piano da 2,75 milioni di euro Notizie correlate Luci d'Artista, il Commissario accelera: ok del Comune al progetto da 2 milioni e 750 mila euroIl Comune di Salerno ha approvato il progetto esecutivo per la XXI edizione di “Luci d’Artista”, l’attesa manifestazione natalizia che ogni anno... Forestazione in Basilicata: serve un piano da 75 milioni di euroIl segretario generale della FLAI-CGIL Basilicata, Vincenzo Pellegrino, ha espresso forti dubbi sull’efficacia del recente incontro tra la Presidenza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Luci d'Artista 2026/2027: il Viadotto Gatto si accende con nuove scenografie luminose; Salerno, via alla gara per Luci d’Artista: promosso il progetto; Luci d’Artista 2026/2027, illuminati anche i piloni del Viadotto Gatto; Musei aperti a Salerno nei ponti festivi. Luci d'Artista, il Commissario accelera: ok del Comune al progetto da 2 milioni e 750 mila euroL’iniziativa rientra nel Piano Strategico per la Cultura ed è finanziata attraverso l’accordo di coesione della Regione Campania. Le risorse derivano in particolare dalla delibera CIPESS n.70/2024, ne ... salernotoday.it Luci d’Artista 2026/’27, dal commissario prefettizio disco verde al progetto esecutivoStampaIl Comune di Salerno, infatti, ha dato il via libera al progetto esecutivo dell’edizione numero 21 di Luci d’Artista: ora potrà scattare la gara d’appalto – come riporta, anche in prima pagina, ... salernonotizie.it Nessuna prova sufficiente per sostenere l'accusa in giudizio: il gup di Salerno proscioglie il colonnello Fabio Cagnazzo per l'omicidio di Angelo Vassallo. Una decisione che poggia sui criteri della riforma Cartabia, ma che riapre la ferita della famiglia del "sind - facebook.com facebook