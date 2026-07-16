Piazza dei Miracoli si trasforma in un'aula di restauro per gli studenti dell'Istituto Centrale. Tra le navate della Cattedrale, i giovani apprendisti sono impegnati nelle operazioni di conservazione di opere d'arte. Le attività coinvolgono tecniche di pulizia e consolidamento di antichi materiali, sotto la supervisione di esperti. La presenza degli studenti rende momentaneamente il luogo un laboratorio a cielo aperto, con strumenti e materiali che si mescolano all’atmosfera sacra.

Pisa, 14 luglio 2026 - È partito da pochi giorni, e già racconta molto di come lavora l'Opera della Primaziale Pisana: tra le navate della Cattedrale di Santa Maria Assunta, davanti al Pulpito di Giovanni Pisano, uno dei capolavori assoluti della scultura medievale, dieci allieve della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma hanno preso posto accanto ai restauratori dell'Opera. Non in visita. Al lavoro. Il cantiere didattico, avviato il 29 giugno e in corso fino al 24 luglio 2026, nasce dall'accordo tra l'Opera della Primaziale Pisana e l'Istituto Centrale per il Restauro, organo tecnico a speciale autonomia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza dei Miracoli diventa un'aula per gli allievi dell'Istituto Centrale per il Restauro

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Si parla di: Il pulpito di Giovanni Pisano diventa aula: l'Istituto Centrale per il Restauro porta i suoi allievi in Piazza dei Miracoli; Pisa, il Pulpito di Giovanni Pisano diventa un cantiere didattico.

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