Giovane sul tetto del museo di Piazza dei Miracoli | salvataggio davanti gli occhi dei turisti

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è salito sul tetto del Museo dell'Opera del Duomo, vicino alla Torre di Pisa, questa mattina del 2 giugno. L'episodio si è verificato davanti agli occhi dei turisti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di salvataggio. La polizia ha gestito la situazione e ha assicurato il controllo dell’area, mentre il giovane è stato fatto scendere senza riportare ferite.