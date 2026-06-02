Giovane sul tetto del museo di Piazza dei Miracoli | salvataggio davanti gli occhi dei turisti

Da pisatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 22 anni è salito sul tetto del Museo dell'Opera del Duomo, vicino alla Torre di Pisa, questa mattina del 2 giugno. L'episodio si è verificato davanti agli occhi dei turisti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di salvataggio. La polizia ha gestito la situazione e ha assicurato il controllo dell’area, mentre il giovane è stato fatto scendere senza riportare ferite.

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Momenti di forte apprensione per le sorti di un 22enne, che stamani, 2 giugno, è riuscito a salire sul tetto del Museo dell'Opera del Duomo, a due passi dalla Torre di Pisa. La preoccupante scena si è parata davanti a centinaia di avventori e turisti, erano circa le 10.30. Il giovane avrebbe. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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