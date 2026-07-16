Piano sicurezza in Valdarno | Ottimo il lavoro dei militari ma servirebbero pene certe

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la riunione del 8 luglio in Prefettura, sono stati riconosciuti i risultati del piano sicurezza in Valdarno, con apprezzamenti per l’operato dei militari. Tuttavia, è stato richiesto che vengano definite pene più certe per i reati. Presenti i sindaci e i rappresentanti delle associazioni economiche, che hanno partecipato al confronto sui prossimi interventi da adottare.

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