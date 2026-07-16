Durante la riunione del 8 luglio in Prefettura, sono stati riconosciuti i risultati del piano sicurezza in Valdarno, con apprezzamenti per l’operato dei militari. Tuttavia, è stato richiesto che vengano definite pene più certe per i reati. Presenti i sindaci e i rappresentanti delle associazioni economiche, che hanno partecipato al confronto sui prossimi interventi da adottare.

La riunione sulla sicurezza del territorio valdarnese tenutasi lo scorso 8 luglio in Prefettura ad Arezzo ha lanciato segnali incoraggianti oltre per che tutti i primi cittadini presenti anche per il comitato delle categorie economiche composto da Confcommercio, Confesercenti, CNA, confapi, Confindustria e Confartigianato. Numeri confortanti quelli elencati dal report dei primi sei mesi del 2026, ecco come la portavoce proprio delle categorie economiche Federica Vannelli esprima soddisfazioni anche per i ripetuti tavoli degli ultimi anni giusto a voler trovare una soluzione a una piaga che si sta cercando di combattere con le unghie e i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano sicurezza in Valdarno: "Ottimo il lavoro dei militari ma servirebbero pene certe"

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