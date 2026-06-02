Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha ricevuto il Premio Bandini 2026 a Brisighella, entrando nell’albo d’oro di uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel Motorsport internazionale. Durante la cerimonia, Antonelli ha sottolineato la necessità di maggiore lucidità in alcune situazioni di gara e ha elogiato il telaio della Ferrari, affermando che se migliorasse il motore, potrebbe avvicinarsi di più alle vetture più veloci.

Andrea Kimi Antonelli continua a bruciare le tappe. Il pilota della Mercedes ha ricevuto a Brisighella il prestigioso Premio Bandini 2026, entrando nell’albo d’oro di uno dei riconoscimenti più importanti del Motorsport internazionale. Un traguardo che certifica l’impatto avuto dal giovane talento bolognese in questa prima parte della sua carriera in F1. Nel corso della conferenza stampa, Antonelli ha affrontato numerosi temi: dall’ottimo avvio di stagione alle prospettive future, passando per la gestione della pressione, il rapporto con il team e il confronto con avversari e compagni di squadra. Il filo conduttore delle sue risposte è stato quello della consapevolezza: entusiasmo per i risultati raggiunti, ma anche la volontà di restare concentrato sugli obiettivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli: “Serve più lucidità in certe situazioni. La Ferrari ha un ottimo telaio: se migliora il motore, può avvicinarsi”

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Kimi Antonelli Is Becoming Exactly What F1 FEARED The Most

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Temi più discussi: GP Canada 2026, Antonelli vince ancora: chi lo ferma più?; Kimi Antonelli: Serve più lucidità in certe situazioni. La Ferrari ha un ottimo telaio: se migliora il motore, può avvicinarsi; Antonelli, record su record: ne sono arrivati altri dopo il GP Canada; Kimi Antonelli: Ora sono consapevole del mio potenziale. Russell? So che posso batterlo. Ci saranno cose da chiarire, per il Mondiale serve rispetto.

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