Sicurezza sul lavoro | polemica sulla riforma che limita le pene

? Punti chiave Come cambierà la responsabilità penale dei manager in caso di infortunio?. Cosa garantisce la protezione legale ai datori di lavoro in regola?. Perché la regolarità dei documenti potrebbe diventare uno scudo per le aziende?. Quali sono i rischi reali per i lavoratori con questa nuova riforma?.? In Breve Luca Pirondini e Franco Mari criticano la protezione automatica per i manager.. Tino Magni evidenzia rischi legati a subappalti e lavoro nero nei cantieri.. Tre morti giornaliere sul lavoro alimentano il dibattito sulla responsabilità aziendale.. La riforma sposta il controllo dalla colpa materiale alla conformità documentale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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INACCETTABILE: 20 MLN SPARE per la Polizia Locale

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