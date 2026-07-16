La Regione e il Comune si sono scontrati nuovamente sulle nuove norme tecniche del Piano regolatore. La discussione si è riaccesa, nonostante gli sforzi per mantenere un tono più pacato e concentrarsi sulle questioni tecniche. Il confronto tra le due parti si è svolto in un clima ancora molto teso, senza segnali di avvicinamento.

Secondo round nel braccio di ferro tra la Regione e il Comune sulle nuove norme tecniche attuative del Piano regolatore. Il clima, nonostante si provi ad abbassare i toni e a riportare lo scontro sul terreno delle obiezioni tecniche, resta teso. Il primo effetto dello stop arrivato da via Cristoforo Colombo è che ieri la discussione in aula Giulio Cesare è rimasta al palo: saltato un giro — la giornata è filata via tra consultazioni e riunioni dei capigruppi — la seduta odierna prevede una lunga maratona con 28 ordini del giorno e 518 emendamenti che, a meno che non si decida di votare a oltranza, faranno slittare l’approvazione forse alla prossima settimana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Piano regolatore, scontro tra Comune e Regione. Rocca: «Basito da certe parole»

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