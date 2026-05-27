Il sindaco ha scritto una seconda lettera al presidente del club, questa volta più decisa rispetto alla prima, chiedendo un piano urgente. Nella missiva, si afferma che il Bari non rappresenta un asset e si ricorda che le parole del presidente su questo punto restano impresse. La comunicazione si conclude con l’attesa di risposte rapide e concrete.

Una prima lettera per provare ad avere risposte in tempi stretti, con toni decisi ma non fortissimi. Ora una seconda, senza dubbio più dura della prima: “Il Bari non è un asset. È Bari. È la nostra città. Attendo il suo piano. A stretto giro”. A Bari sale la tensione tra il sindaco Vito Leccese e il presidente del Bari Calcio Luigi De Laurentiis. Dopo la retrocessione in Serie C del club pugliese – che ha toccato uno dei punti più bassi della propria storia – il sindaco ha chiesto chiarezza e un progetto serio al patron. Nella prima lettera c’era l’invito del primo cittadino a vendere la società, ritenuta dal presidente Luigi De Laurentiis “inusuale”, nella seconda invece l’introduzione dice già tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Bari non è un asset, attendo un piano a stretto giro. Quelle parole non le ho dimenticate”: altro scontro tra il sindaco Leccese e De Laurentiis

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