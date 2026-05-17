Movida sicura Terni sotto la lente delle forze dell’ordine | i controlli del sabato sera

Da ternitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nel centro di Terni, coinvolgendo polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Le operazioni sono state concentrate tra largo Ottaviani e piazza Solferino, con l’obiettivo di garantire una movida più sicura. L’intervento è stato disposto dal questore, che ha disposto l’attività di controllo in tutta l’area interessata. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sanzioni o interventi specifici.

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Sabato sera di controlli nel centro cittadino per garantire una “movida sicura”. Le operazioni disposte dal questore di Terni, Michele Abenante, hanno impegnato polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale in un’area compresa tra largo Ottaviani e piazza Solferino, mettendo di fatto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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