Nel primo quadrimestre del 2026, l’Italia ha importato 5 milioni di tonnellate di petrolio dalla Libia, rappresentando il 26,8% delle importazioni totali, con un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. La Libia e l’Africa restano le principali fonti di greggio, mentre gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno registrato un aumento degli ordini. Le importazioni complessive di petrolio continuano a mostrare variazioni in base alle forniture provenienti da diversi paesi.

La Libia e l'Africa rimangono rispettivamente il Paese e il continente da cui l'Italia importa più petrolio. Sono infatti 5.004.000 le tonnellate di greggio arrivate da Tripoli nei primi quattro mesi del 2026 (26,8% del totale importato), con un aumento del 13% rispetto al periodo precedente del 2025. Leggero calo per quanto riguarda l'Africa come regione: da qui sono arrivate 7.719.000 tonnellate all'aprile 2026, ovvero il 41,4% delle importazioni totali (-5,5%). Sono aumentati, invece, gli ordini dal Medio Oriente. Dal Golfo sono arrivate 2.561.ooo tonnellate di greggio, cifra pari al 13,7% delle importazioni totale e superiore del 18,6% rispetto al periodo equivalente dello scorso anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Petrolio in Italia, importazioni: Libia prima, aumentano ordini dagli Usa e dall'Arabia

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