Pd M5S e Avs per lo stop alle importazioni dagli insediamenti
Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alternativa per i Socialisti hanno depositato una proposta di legge che mira a vietare l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. La proposta prevede di aggiungere questa restrizione alla normativa nazionale sulle importazioni, con l'obiettivo di bloccare le transazioni commerciali che coinvolgono prodotti e servizi da quelle aree. La discussione sulla legge è attesa nelle prossime settimane.
Palestina E ll 27 maggio a Roma grande evento dei partiti dell'Alleanza della sinistra europea per l'interruzione degli accordi economici con Israele Palestina E ll 27 maggio a Roma grande evento dei partiti dell'Alleanza della sinistra europea per l'interruzione degli accordi economici con Israele «Abbiamo depositato una proposta di legge per introdurre in Italia il divieto di importazione di beni e di fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati. È un atto politico, giuridico e morale necessario: il nostro paese non può continuare a tollerare rapporti economici che contribuiscono a consolidare un’occupazione illegale e a violare il diritto internazionale». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Sullo stesso argomento
Sospesi deputati Pd-M5S-Avs che bloccarono conferenza di Casapound, Fratoianni: “Lo rifarei”L’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha deciso di sanzionare 32 deputati delle opposizioni Pd, leader Elly Schlein, M5S, leader Giuseppe...
Leggi anche: Referendum, per il No 5,5 milioni di voti in più rispetto a quelli di Pd, M5s e Avs alle Europee. Voto trasferibile per la coalizione? I dubbi degli esperti
Meloni apre ad Azione e accelera sul nucleare. Pd, M5S e Avs ricordano: Il Paese è più povero Si sono tenute le interrogazioni a risposta immediata, in Senato, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Se volessimo fare un paragone sportivo, potremmo facebook
Patrimoniale, Pd e M5s gelano Fratoianni e Prc: No a una nuova tassa nazionale. Si ragioni sui super ricchi, ma a livello europeo. x.com
Cosa ne pensate di AVS reddit
M.O., Pd-M5s-Avs: pdl per stop importazioni da insediamenti israelianiRoma, 14 mag. (askanews) – Abbiamo depositato una proposta di legge per introdurre in ... msn.com
Pd, M5s e Avs rincorrono gli attivisti Stop 5G sui campi elettromagneticiLa commissione Industria del Senato ha, nei giorni scorsi, approvato un emendamento al ddl Concorrenza che avvicina un pochino l’Italia ai paesi normali: è passata la norma che prevede l’innalzamento ... ilfoglio.it