Pd M5S e Avs per lo stop alle importazioni dagli insediamenti

Da cms.ilmanifesto.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alternativa per i Socialisti hanno depositato una proposta di legge che mira a vietare l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. La proposta prevede di aggiungere questa restrizione alla normativa nazionale sulle importazioni, con l'obiettivo di bloccare le transazioni commerciali che coinvolgono prodotti e servizi da quelle aree. La discussione sulla legge è attesa nelle prossime settimane.

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