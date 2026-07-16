Pete Hegseth vuole militari ‘ad alto testosterone’ | l’opposto di come si è evoluto l’uomo

Notizia in breve

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha annunciato un piano per reclutare militari con caratteristiche fisiche e comportamentali considerate tipiche di un passato militare, come alto livello di testosterone. L’obiettivo è valorizzare tratti tradizionali, ritenuti più adatti al ruolo militare, e favorire la selezione di candidati con tali caratteristiche. La proposta ha suscitato discussioni sui criteri di selezione e sui cambiamenti nelle modalità di reclutamento.