Pete Hegseth vuole militari ‘ad alto testosterone’ | l’opposto di come si è evoluto l’uomo
Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha annunciato un piano per reclutare militari con caratteristiche fisiche e comportamentali considerate tipiche di un passato militare, come alto livello di testosterone. L’obiettivo è valorizzare tratti tradizionali, ritenuti più adatti al ruolo militare, e favorire la selezione di candidati con tali caratteristiche. La proposta ha suscitato discussioni sui criteri di selezione e sui cambiamenti nelle modalità di reclutamento.
di Nicolantonio Agostini Che l’iniziativa provenga dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti la dice già lunga. Il nome ripristinato dall’amministrazione Trump non è un dettaglio lessicale: esprime una precisa visione del mondo, nella quale la forza coincide con la capacità di combattere, la virilità con il potere e l’aggressività con l’efficienza. Il segretario Pete Hegseth ha annunciato uno screening annuale dei livelli di testosterone per tutti i militari dai trent’anni in su, facoltativo per i più giovani. Chi presenterà valori ritenuti insufficienti potrà ricorrere a una terapia sostitutiva. L’obiettivo dichiarato è permettere ai soldati di operare «al massimo» e mantenere l’esercito sulla frontiera della letalità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Pete Hegseth ends gun-free zone at US military installations amid Iran-Israel war in West Asia
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la Repubblica. . Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha annunciato una nuova iniziativa per sottoporre i militari Usa a uno screening annuale dei livelli di testosterone e offrire una terapia sostitutiva del testosterone, per mantenere le truppe ai livelli massimi i facebook
Pete Hegseth - dovrebbero essere testati per il testosterone i maschi militari over 30? reddit
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